JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Fakta & Data Terkini Banjir Besar di Bali, Terparah Dalam 70 Tahun Terakhir

Fakta & Data Terkini Banjir Besar di Bali, Terparah Dalam 70 Tahun Terakhir

Kamis, 11 September 2025 – 10:17 WIB
Fakta & Data Terkini Banjir Besar di Bali, Terparah Dalam 70 Tahun Terakhir - JPNN.com Bali
Aparat gabungan dari TNI dan Polri berjibaku membersihkan material bekas banjir di Jalan Sulawesi, Denpasar, Pasar Badung dan Pasar Kumbasari, Kamis (11/9) pagi. Foto: Humas Polresta Denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hujan lebat yang mengguyur Provinsi Bali sejak dua hari terakhir memicu banjir di mana-mana.

Sebagian besar terdampak, mulai dari Kota Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Gianyar, Klungkung dan Karangasem.

Menurut laporan BPBD Bali, banjir menerjang 123 titik.

Baca Juga:

Perinciannya, 81 titik di Denpasar, 14 di Gianyar, empat di Karangasem, serta beberapa titik di Jembrana dan Badung.

Hujan lebat tidak hanya menyebabkan banjir, tetapi juga longsor di lima titik di Kabupaten Gianyar, 12 titik di Karangasem dan satu di Badung.

Bencana juga menyebabkan 16 titik bangunan jebol.

Baca Juga:

Perinciannya dua di Gianyar, dua di Badung, 11 di Karangasem, dan satu di Denpasar.

Potensi kerugian material terbesar tercatat di Pasar Kumbasari dan Jalan Sulawesi, Denpasar dengan perkiraan kerugian mencapai lebih dari Rp 4 miliar.

Menurut laporan BPBD Bali, banjir menerjang 123 titik. Perinciannya, 81 titik di Denpasar, 14 di Gianyar, empat di Karangasem, serta beberapa titik di Jembrana
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   banjir Bali bpbd bali longsor korban jiwa Koster gubernur koster pengungsi hujan Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ini Kekuatan Persija Menjelang Kontra Bali United Versi Kiper Carlos Eduardo - JPNN.com Bali

    Ini Kekuatan Persija Menjelang Kontra Bali United Versi Kiper Carlos Eduardo

  2. Jo Jansen Membedah Statistik 2 Pemain Asing Bali United, Bagus, tetapi - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Membedah Statistik 2 Pemain Asing Bali United, Bagus, tetapi

  3. Persija Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, 6 Pemain Inti Telah Kembali - JPNN.com Bali

    Persija Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, 6 Pemain Inti Telah Kembali

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU