Fakta & Data Terkini Banjir Besar di Bali, Terparah Dalam 70 Tahun Terakhir

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hujan lebat yang mengguyur Provinsi Bali sejak dua hari terakhir memicu banjir di mana-mana.

Sebagian besar terdampak, mulai dari Kota Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Gianyar, Klungkung dan Karangasem.

Menurut laporan BPBD Bali, banjir menerjang 123 titik.

Perinciannya, 81 titik di Denpasar, 14 di Gianyar, empat di Karangasem, serta beberapa titik di Jembrana dan Badung.

Hujan lebat tidak hanya menyebabkan banjir, tetapi juga longsor di lima titik di Kabupaten Gianyar, 12 titik di Karangasem dan satu di Badung.

Bencana juga menyebabkan 16 titik bangunan jebol.

Perinciannya dua di Gianyar, dua di Badung, 11 di Karangasem, dan satu di Denpasar.

Potensi kerugian material terbesar tercatat di Pasar Kumbasari dan Jalan Sulawesi, Denpasar dengan perkiraan kerugian mencapai lebih dari Rp 4 miliar.