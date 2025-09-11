Banjir Besar di Tabanan Berdampak, 5 Rumah Ambruk, 33 Rusak Parah

bali.jpnn.com, TABANAN - Banjir besar akibat hujan lebat yang mengguyur Bali tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga merusak infrastruktur di sejumlah wilayah.

Di Kabupaten Tabanan, lima rumah warga setempat ambruk, sementara 33 lainnya mengalami kerusakan berat akibat hujan deras yang berujung banjir dan tanah longsor.

Lima rumah yang ambruk tersebut berlokasi di Perumahan Lembah Sanggulan dan Perumahan Panorama Indah Sanggulan, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan.

"Lima rumah warga ambruk tersebut karena terdampak luapan Sungai Yeh Dati akibat curah hujan tinggi sejak dini hari.

Akibat luapan air sungai terjadi banjir hingga longsor," kata Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati dilansir dari Antara.

Selain lima rumah yang ambruk, sebanyak 33 rumah lainnya yang ada di wilayah Banjar Anyar, Kediri, Tabanan mengalami rusak berat karena terendam banjir akibat luapan air sungai.

Para korban yang berjumlah 33 kepala keluarga (KK) sementara diungsikan ke SDN 6 Banjar Anyar.

“Astungkara, tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tabanan,” ujar AKBP I Putu Bayu Pati.