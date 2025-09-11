Update Banjir Parah di Bali! 9 Meninggal, Ratusan KK Terdampak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Korban jiwa akibat banjir yang dipicu hujan lebat di Bali sejak dua hari terakhir bertambah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hujan lebat yang memicu banjir di mana-mana menyebabkan sembilan orang meninggal dunia, dua hilang, dan 620 terdampak.

Para korban selamat maupun meninggal tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Bali, seperti Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Jembrana, Gianyar, Klungkung dan Tabanan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melaporkan data jumlah korban tersebut berdasar hasil kaji cepat penanganan darurat yang diterima hingga pukul 18.45 WIB atau 19.45 WITA.

"Perincinya 202 kepala keluarga atau 620 jiwa terdampak, sebanyak sembilan orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dua orang hilang," ujar Abdul Muhari dilansir dari Antara.

Di Kota Denpasar tercatat lima korban meninggal dunia dan dua hilang.

Di Kabupaten Jembrana tercatat dua orang meninggal dunia dengan 103 kepala keluarga atau 200 jiwa terdampak.

Di Kabupaten Gianyar dan Badung masing-masing satu orang meninggal dunia karena terseret banjir parah.