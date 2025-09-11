JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Kamis (11/9): Baik Membuat Awig-awig & Berjualan, Murah Rezeki

Kalender Bali Kamis (11/9): Baik Membuat Awig-awig & Berjualan, Murah Rezeki

Kamis, 11 September 2025 – 06:22 WIB
Kalender Bali Kamis (11/9): Baik Membuat Awig-awig & Berjualan, Murah Rezeki - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 11 September 2025 bertepatan dengan Wraspati Umanis Sinta. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (11/9) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Umanis Sinta.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (11/9) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Kamis 11 September 2025 bertepatan dengan Wraspati Umanis Sinta: Hari baik membuat awig-awig & berjualan, murah rezeki
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Awig-awig Hari Baik Berjualan Kalender Bali Kamis 11 September 2025 Hari Baik Kalender Bali Wraspati Umanis Sinta Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, 6 Pemain Inti Telah Kembali - JPNN.com Bali

    Persija Makin Kuat Menjelang Kontra Bali United, 6 Pemain Inti Telah Kembali

  2. Mauricio Souza Otak-Atik Strategi Persija Kontra Bali United, Klaim Ketat - JPNN.com Bali

    Mauricio Souza Otak-Atik Strategi Persija Kontra Bali United, Klaim Ketat

  3. Dua Pemain Asing Bali United Pecah Rekor, Johnny Jansen Semringah - JPNN.com Bali

    Dua Pemain Asing Bali United Pecah Rekor, Johnny Jansen Semringah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU