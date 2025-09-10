Pasutri di Kuta Utara Terseret Banjir saat Antar Kue, Satu Meninggal, RIP!

JPNN.com

Rabu, 10 September 2025 – 22:49 WIB
Tim SAR gabungan mengevakuasi korban diduga terseret banjir di Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (10/9). Foto: ANTARA/HO-Humas Polsek Kuta Utara

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - Aparat Polsek Kuta Utara memastikan pasangan suami istri yang terseret banjir bersama sebuah mobil di Pasar Pangosari Kerobokan, Badung, Bali, Rabu (10/9) telah ditemukan.

Namun, satu orang di antaranya ditemukan meninggal dunia.

Korban meninggal teridentifikasi bernama Endang Cahyaning Ayu, 42.

Suami korban bernama Jamaali dinyatakan selamat dan telah dievakuasi oleh Tim Damkar Badung.

“Korban selamat kini dirawat di RS Garba Med Kerobokan,” ujar Kapolsek Kuta Utara Kompol I Ketut Agus Pasek Sudina dilansir dari Antara.

Menurut keterangan anak korban bernama Ali, awalnya orang tuanya keluar dari rumah sekitar pukul 03.00 WITA untuk mengantarkan pesanan kue ke pasar dan warung langganan.

Dalam perjalanan korban Endang sempat menghubungi anaknya pada pukul 04.10 WITA.

“Korban Endang memberitahu mobil yang mereka tumpangi terjebak banjir di dekat Pasar Pengosari, Kerobokan, Kuta Utara,” kata Kompol Agus Pasek Sudina.

Aparat Polsek Kuta Utara memastikan pasangan suami istri yang terseret banjir bersama sebuah mobil di Pasar Pangosari Kerobokan, Rabu (10/9) telah ditemukan
