Kombes Iqbal Cek Posko Banjir di Musala Al-Hikmah, Bagi Obat dan Vitamin

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolresta Denpasar Kombes Muhammad Iqbal Simatupang mengunjungi Posko Penampungan korban terdampak banjir di Gedung Serbaguna Majelis Taklim Al-Hikmah, Musala Al-Hikmah, di Jalan Merpati, Denpasar, Rabu (10/9).

Kombes Iqbal Simatupang meninjau sekaligus melihat kondisi para pengungsi.

Warga yang terdampak banjir juga dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Dokkes Polresta Denpasar.

Kombes Iqbal Simatupang sempat berbicara dengan pengurus musala terkait kondisi warga terdampak banjir.

Perwira menengah Polri juga menanyakan kebutuhan baik makan maupun tempat tidur untuk sementara sambil menunggu banjir surut.

Kombes Iqbal menegaskan kedatangannya merupakan bentuk kepedulian Polri untuk memberikan dukungan, pelayanan kesehatan, serta bantuan obat-obatan dan vitamin.

“Semoga ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Kombes Iqbal Simatupang, Rabu (10/9) malam.

Pengurus Musala Al-Hikmah menjelaskan bahwa saat banjir terjadi, debit air sempat mencapai ketinggian kurang lebih 170 cm atau setinggi kepala orang dewasa.