Bali Dikepung Banjir Hebat, Tuding Sampah Jadi Penyebab, Koster Beri Instruksi

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mengatakan hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur hampir seluruh wilayah Provinsi Bali pada Selasa kemarin (9/9) hingga Rabu hari ini (10/9) telah memicu bencana seperti banjir dan longsor.

Berdasar laporan yang ia terima, di Kota Denpasar ada 43 titik banjir, terparah di kawasan Pasar Kumbasari dan Jalan Pura Demak.

Banjir juga melanda Kabupaten Badung dan Jembrana, serta sebagian Tabanan.

Koster menyatakan telah meminta BPBD bersinergi dengan pihak terkait dan masyarakat untuk mencari korban yang hanyut dibawa arus banjir.

"Bagi yang korban meninggal dunia ada juga kami siapkan santunannya Rp 15 juta," kata Gubernur Koster, Rabu (10/9).

Mengantisipasi dampak bencana akibat cuaca ekstrem, Gubernur Bali dua periode ini terus berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Sejauh ini, objek vital dan strategis seperti Bandara, tidak mengalami gangguan.

Saya terus berkoordinasi dengan BMKG untuk informasi cuaca.