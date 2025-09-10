JPNN.com

Banjir Besar Melanda Bali, Denpasar Lumpuh, Warga Jembrana Hilang

Rabu, 10 September 2025 – 08:15 WIB
Detik-detik bangunan rumah lantai tiga yang berdiri di depan Bank BCA Cabang Denpasar di Jalan Hasanuddin, roboh dan hanyut dibawa aliran sungai, Rabu (10/9) pagi. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hujan lebat merata yang mengguyur Bali sejak Selasa kemarin (9/9) pagi hingga Rabu hari ini (10/9) mendatangkan petaka.

Banjir terjadi di mana-mana.

Informasi yang diperoleh redaksi, hujan lebat mengakibatkan bangunan rumah lantai tiga yang berdiri di depan Bank BCA Cabang Denpasar di Jalan Hasanuddin, roboh dan hanyut dibawa aliran Sungai.

Di Ubung Kaja, Denpasar, hujan yang memicu banjir menyebabkan rumah warga rusak dan kendaraan terbalik, menutup badan jalan.

Di Kota Negara, Jembrana, hotel Hardys yang kini menjadi Hotel Negara terendam banjir, menyebabkan para wisatawan yang menginap mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.

Kendaraan yang terendam banjir segera dipindahkan.

Di Desa Pengambengan, Negara, Jembrana, seorang warga bernama Nita Ulama (23) hilang terseret banjir besar, Rabu (10/9) pagi.

"Korban seorang perempuan. Dia dibonceng suaminya dengan sepeda motor, melintasi jalan yang banjir.

