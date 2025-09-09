Mendag Klaim Harga Ayam Potong di Bali Masih Wajar, Sesuai Batas Acuan

JPNN.com

Selasa, 09 September 2025 – 19:52 WIB
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat meninjau los daging ayam potong di Pasar Nyanggelan, Denpasar, Bali, Selasa (9/9). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso turun langsung ke Bali untuk mengecek sejumlah harga bahan pokok setelah ada isu kenaikan harga.

Mendag Budi Santoso berkesempatan meninjau harga dan pasokan barang kebutuhan pokok di Pasar Nyanggelan, Desa Adat Panjer, Denpasar, Bali, Selasa (9/9).

Berdasar pemantauan sementara, harga daging ayam potong di pasar rakyat di Bali masih masuk batas harga acuan.

“Saya sudah mengecek ke dalam (pasar), ayam itu gini ya memang ada beberapa yang naik, tetapi itu masih di bawah harga acuan,” kata Mendag Budi Santoso dilansir dari Antara.

Temuan Mendag Budi Santoso diamini pedagang ayam potong, Ni Kadek Suastini.

Ni Kadek Suastini mengatakan hampir setiap hari ada kenaikan harga.

Untuk ayam yang dijualnya pada hari biasa berkisar Rp 33.000-Rp 35.000 per kilogram.

Namun, belakangan terjadi kenaikan harga mencapai Rp 6.000 yang disebabkan oleh berkurangnya pasokan produsen di Bali.

