Epson Rilis Printer Thermal POS TM-T82IV, Cocok untuk Bisnis Ritel dan F&B

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seiring meningkatnya ketergantungan bisnis pada sistem point-of-sale (POS) yang efisien, kebutuhan akan printer berkecepatan tinggi dan minim perawatan menjadi makin penting.

Pasar global printer struk POS diproyeksikan hampir tiga kali lipat pada 2033.

Hal ini didorong oleh pertumbuhan e-commerce, meningkatnya adopsi sistem POS mobile, serta pertumbuhan berkelanjutan penjualan ritel di seluruh dunia.

Meneruskan kesuksesan pendahulunya, TM-T82III, Epson mengumumkan peluncuran printer thermal POS terbaru, TM-T82IV.

Produk baru ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis ritel dan F&B modern yang serba cepat dengan volume transaksi tinggi.

Dibuat dengan fokus pada kecepatan, keandalan, dan integrasi yang mulus, TM-T82IV menghadirkan performa lebih baik dalam bentuk yang ringkas.

TM-T82IV hadir dengan spesifikasi perangkat keras yang ditingkatkan dan desain yang lebih kokoh, tetapi tetap mempertahankan kecepatan cetak hingga 250mm/detik.

Peningkatan ini menjadikan TM-T82IV solusi yang kuat, tahan lama, dan serbaguna untuk bisnis yang menghadapi periode transaksi padat.