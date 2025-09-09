JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Beras Premium Masuk Ritel di Bali, Harganya Melebihi HET, Apriando Merespons

Beras Premium Masuk Ritel di Bali, Harganya Melebihi HET, Apriando Merespons

Selasa, 09 September 2025 – 14:26 WIB
Beras Premium Masuk Ritel di Bali, Harganya Melebihi HET, Apriando Merespons - JPNN.com Bali
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso singgung soal ketersediaan beras premium di ritel modern dalam kunjungannya ke Pasar Nyanggelan, Denpasar, Bali, Selasa (9/9). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan beras premium saat ini sudah masuk di pasar ritel di Bali.

Menurut Menteri Budi Santoso, kepastian tersebut diperoleh setelah pihaknya berkoordinasi dengan ritel modern di Bali.

“Memang ada beberapa yang belum, tetapi sebagian besar sudah terisi beras-beras premium,” kata Mendag Budi Santoso saat mengecek kebutuhan sembako di Pasar Nyanggelan, Denpasar, Selasa (9/9).

Baca Juga:

Mendag Budi Santoso juga mendapati bahwa masyarakat lebih banyak membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang lebih murah harganya saat belanja di ritel.

Menurutnya, ini menunjukkan bahwa meski masih terdapat kelangkaan beras premium, beras SPHP dapat menjadi opsi lain.

“Kalau untuk minimarket (ritel modern) itu rata-rata konsumennya lebih suka yang SPHP.

Baca Juga:

Untuk SPHP sudah penuh (stoknya) di minimarket,” ujar Menteri Budi Santoso dilansir dari Antara.

Menteri Budi Santoso mengatakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan intervensi terhadap harga beras SPHP, mengingat saat ini harga yang tersebar masih di bawah harga acuan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan beras premium saat ini sudah masuk di pasar ritel di Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   beras beras premium Mendag Budi Santoso HET ritel Bali beras SPHP beras oplosan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Terbiasa Latihan Pagi, Berbeda dengan Era Teco, Rahmat Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Terbiasa Latihan Pagi, Berbeda dengan Era Teco, Rahmat Buka Suara

  2. Persija vs Bali United: Franca dan Bruno Masih Meleyot, Mauricio Souza Membela - JPNN.com Bali

    Persija vs Bali United: Franca dan Bruno Masih Meleyot, Mauricio Souza Membela

  3. Persija vs Bali United: Mauricio Souza Puas Tim Konsisten di Level Terbaik - JPNN.com Bali

    Persija vs Bali United: Mauricio Souza Puas Tim Konsisten di Level Terbaik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU