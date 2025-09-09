Beras Premium Masuk Ritel di Bali, Harganya Melebihi HET, Apriando Merespons

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan beras premium saat ini sudah masuk di pasar ritel di Bali.

Menurut Menteri Budi Santoso, kepastian tersebut diperoleh setelah pihaknya berkoordinasi dengan ritel modern di Bali.

“Memang ada beberapa yang belum, tetapi sebagian besar sudah terisi beras-beras premium,” kata Mendag Budi Santoso saat mengecek kebutuhan sembako di Pasar Nyanggelan, Denpasar, Selasa (9/9).

Mendag Budi Santoso juga mendapati bahwa masyarakat lebih banyak membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang lebih murah harganya saat belanja di ritel.

Menurutnya, ini menunjukkan bahwa meski masih terdapat kelangkaan beras premium, beras SPHP dapat menjadi opsi lain.

“Kalau untuk minimarket (ritel modern) itu rata-rata konsumennya lebih suka yang SPHP.

Untuk SPHP sudah penuh (stoknya) di minimarket,” ujar Menteri Budi Santoso dilansir dari Antara.

Menteri Budi Santoso mengatakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan intervensi terhadap harga beras SPHP, mengingat saat ini harga yang tersebar masih di bawah harga acuan.