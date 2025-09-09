DPRD Bali tak Masalah Tunjangan Perumahan & Transportasi Turun, Ini Syaratnya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya berjanji pihaknya akan mempublikasikan hasil evaluasi besaran tunjangan perumahan dan transportasi yang sedang dibahas bersama Pemprov Bali.

“Nanti kami publikasikan. Saat ini sedang dibahas, sedang dikomunikasikan,” ujar Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dilansir dari Antara.

Politikus PDIP ini meyakini jika berpatokan dengan pemerintah pusat maka pasti ada penurunan tunjangan.

Namun, DPRD Bali tak mempersoalkan dan memilih mengikuti regulasi.

“Mungkin, ya pastilah (ada penurunan), tetapi kan itu (nanti) sesuai kemampuan keuangan daerah, nanti kita lihat,” kata Dewa Made Mahayadnya.

Ia tak ingin memperkirakan nominal penurunan.

Ketua DPRD Bali juga masih enggan menyebut total gaji dan tunjangan saat ini.

Ia hanya menunjukkan tunjangan perumahan dan transportasi yang tersebar di media sosial.