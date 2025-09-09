Bali Aman Terkendali, Status Diturunkan Menjadi Siaga Tiga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kondisi Bali sampai saat ini masih aman dan kondusif.

Oleh karena itu, status siaga satu yang diberlakukan pada akhir Agustus 2025 lalu diturunkan menjadi siaga tiga.

Meski tidak genting, prajurit TNI tetap bersiap untuk merespons peristiwa yang mungkin terjadi setelah demonstrasi besar beberapa waktu lalu.

"Saat ini TNI melaksanakan kegiatan standby on call.

Standby on call karena status siaga 1 telah diturunkan menjadi siaga 3," kata Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Widi Rahman dilansir dari Antara.

Menurutnya, prajurit TNI tetap melakukan patroli gabungan berskala besar bersama dengan jajaran Polda Bali untuk memantau keamanan wilayah.

Hal ini dilakukan agar kondisi keamanan di Bali maupun Nusa Tenggara (NTB dan NTT) tetap aman dan terkendali.

Kodam Udayana juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu hoaks dan tindakan anarkis.