Koster Minta BPS Bali Segera Survei Kebudayaan, Kendaraan hingga Pengangguran

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menggelar Bulan Statistik Nasional yang akan berlangsung pada 26 September 2025 mendatang.

Dukungan Koster disampaikan langsung saat menerima audiensi Kepala BPS Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, Senin (8/9).

BPS Provinsi Bali memohon kehadiran Koster yang juga dikenal sebagai mantan dosen mata kuliah statistik di Universitas Tarumanagara, Universitas Pelita Harapan, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas.

BPS Bali meminta Koster memberikan arahan kepada ratusan pegawai BPS saat acara Bulan Statistik Nasional.

Koster pun langsung memberikan respons positif dan mendukung penuh acara tersebut.

Koster lantas mengingatkan BPS Provinsi Bali untuk segera melakukan program kerja sama dengan Pemprov Bali terkait lima hal.

Mulai dari sensus Kebudayaan Bali, sensus ekonomi yang berkaitan dengan Ekonomi Kerthi Bali, sensus kendaraan, sensus Populasi Krama Bali dan sensus jumlah pengangguran di Bali.

"Data pengangguran di Bali harus by name, by address.