Bandara Ngurah Rai Tak Terpengaruh Aksi Demo di Bali, Tumbuh Positif

Senin, 08 September 2025 – 21:05 WIB
Pesawat Garuda berada di landasan pacu alias runway Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, untuk terbang. Aktivitas Bandara Bali normal selama demonstrasi akhir Agustus lalu. Foto: ANTARA/HO-Bandara Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025 di Bali ternyata tidak mempengaruhi jumlah penumpang yang hilir mudik di Bandara Gusti Ngurah Rai.

Otoritas Bandara Gusti Ngurah Rai melaporkan jumlah rata-rata harian penumpang pada Agustus 2025 mencapai 75.319 orang.

Khusus saat aksi demonstrasi pecah pada 30 dan 31 Agustus 2025, jumlah penumpang tercatat masing-masing 74.830 dan 76.356 orang.

Jumlah tersebut tidak jauh dari hari biasa.

“Pada saat aksi demonstrasi 30 dan 31 Agustus, pergerakan penumpang tercatat sebanyak 418 dan 423 kali.

Rata-rata Bandara Ngurah Rai melayani 75.319 penumpang per hari atau setara dengan 3.138 penumpang setiap jamnya,” ujar General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab dilansir dari Antara.

Menurut Ahmad Syauqi Shahab, Bandara Ngurah Rai mencatat kinerja positif dengan melayani 2.334.879 penumpang sepanjang Januari – Agustus 2025.

Jumlah tersebut meningkat 2,5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang saat itu sebanyak 2.278.331 penumpang.

