Bandara Ngurah Rai Tak Terpengaruh Aksi Demo di Bali, Tumbuh Positif
bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025 di Bali ternyata tidak mempengaruhi jumlah penumpang yang hilir mudik di Bandara Gusti Ngurah Rai.
Otoritas Bandara Gusti Ngurah Rai melaporkan jumlah rata-rata harian penumpang pada Agustus 2025 mencapai 75.319 orang.
Khusus saat aksi demonstrasi pecah pada 30 dan 31 Agustus 2025, jumlah penumpang tercatat masing-masing 74.830 dan 76.356 orang.
Jumlah tersebut tidak jauh dari hari biasa.
“Pada saat aksi demonstrasi 30 dan 31 Agustus, pergerakan penumpang tercatat sebanyak 418 dan 423 kali.
Rata-rata Bandara Ngurah Rai melayani 75.319 penumpang per hari atau setara dengan 3.138 penumpang setiap jamnya,” ujar General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab dilansir dari Antara.
Menurut Ahmad Syauqi Shahab, Bandara Ngurah Rai mencatat kinerja positif dengan melayani 2.334.879 penumpang sepanjang Januari – Agustus 2025.
Jumlah tersebut meningkat 2,5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang saat itu sebanyak 2.278.331 penumpang.
Aksi demonstrasi pada 30 Agustus 2025 di Bali ternyata tidak mempengaruhi jumlah penumpang yang hilir mudik di Bandara Gusti Ngurah Rai.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News