JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Cek Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Senin (8/9), Lengkap!

Cek Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Senin (8/9), Lengkap!

Senin, 08 September 2025 – 07:25 WIB
Cek Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Senin (8/9), Lengkap! - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan hari ini. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo/nym/kye.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (8/9) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Pon Sinta.

Hari ini bertepatan dengan Soma Ribek.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Baca Juga:

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Baca Juga:

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Senin (8/9) saat Soma Pon Sinta: Tersebar di Jembrana, Bangli dan Surabaya
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   piodalan upacara piodalan Pura merajan Bali lokasi piodalan jadwal piodalan Soma Pon Sinta Hindu Umat Hindu Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. TC Timnas U17: Nova Arianto Boyong 3 Pemain Bali United ke Bulgaria - JPNN.com Bali

    TC Timnas U17: Nova Arianto Boyong 3 Pemain Bali United ke Bulgaria

  2. Komdis PSSI Sanksi 4 Klub, Persik Paling Sial, Persija Terdampak - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Sanksi 4 Klub, Persik Paling Sial, Persija Terdampak

  3. Performa Winger Persija Allano Lima Gacor, Bali United Patut Waspada - JPNN.com Bali

    Performa Winger Persija Allano Lima Gacor, Bali United Patut Waspada

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU