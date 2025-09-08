Gerhana Bulan Total di Bali tak Terlihat Sempurna, Live YouTube Terbentur Hujan

JPNN.com

Senin, 08 September 2025 – 06:56 WIB
Tampilan tahapan gerhana bulan total di Bali yang direkam Stasiun Geofisika Denpasar, Senin (8/9) dini hari. Foto: Instagram @bmkg_denpasar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gerhana bulan total alias Blood Moon di Bali hanya terlihat beberapa saat dan kurang sempurna akibat mendung dan hujan.

Tim dari Stasiun Geofisika Denpasar yang melakukan pemantauan dengan teleskop pada Senin (8/9) dini hari terpaksa menghentikan siaran live di YouTube karena cuaca yang tidak mendukung.

“Kami mohon maaf semeton, live YouTube kami matikan karena turun hujan di lokasi pengamatan (Sanglah, Denpasar),” tulis admin Stasiun Geofisika Denpasar di reels Instagram @bmkg_denpasar.

Meski demikian, proses munculnya gerhana bulan total yang dimulai sejak Minggu (7/9) malam pukul 23.26 WITA sempat terekam teleskop dan bisa disaksikan di siaran YouTube Stasiun Geofisika Denpasar.

Peneliti Ahli Utama BRIN bidang Astronomi dan Astrofisika Prof Thomas Djamaluddin mengatakan fenomena bulan merah darah alias Blood Moon disebabkan oleh pembiasan cahaya Matahari melalui atmosfer Bumi, yang menyaring cahaya biru dan memungkinkan gelombang merah yang lebih panjang membias ke bulan.

"Alih-alih menjadi gelap saat gerhana bulan total, purnama berubah warna jadi memerah.

Hanya cahaya merah yang mencapai Bulan karena warna lain telah dihamburkan oleh atmosfer bumi," ujar Prof Thomas Djamaluddin dilansir dari laman BRIN.

Menurutnya, gerhana bulan total ini dapat disaksikan secara langsung di seluruh wilayah Indonesia, menjadikannya kesempatan sempurna untuk mengamati langit malam tanpa alat khusus.

