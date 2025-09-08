JPNN.com

Senin, 08 September 2025 – 05:43 WIB
Kalender Bali Senin (8/9): Jangan Bersanggama, Bayi yang Lahir Bisa Penuh Kesialan
Ilustrasi kalender Bali Senin 8 September 2025 bertepatan dengan Soma Pon Sinta. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (8/9) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Pon Sinta.

Hari ini bertepatan dengan Soma Ribek.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Senin 8 September 2025 bertepatan dengan Soma Pon Sinta: Jangan bersanggama, bayi yang lahir bisa penuh kesialan
