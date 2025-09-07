5 Poin Penting yang Perlu Anda Tahu saat Bali Dilintasi Gerhana Bulan Total

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fenomena alam kembali terjadi pada pekan ini.

Stasiun Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar melaporkan masyarakat Bali bisa menikmati gerhana bulan total alias blood moon, Minggu (7/9) malam ini.

Berikut lima poin penting yang perlu Anda tahu saat Bali dilintasi gerhana bulan total.

1. Waktu Gerhana Bulan Total Muncul

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Denpasar Rully Oktavia Hermawan mengatakan gerhana bulan mulai terlihat pada Minggu, 7 September 2025 pukul 23.26 WITA.

Puncak gerhana bulan total di Bali terjadi pada Senin (8/9) pukul 02.11 WITA.

Berikut tahapan gerhana bulan total yang terlihat di Bali.

Gerhana Mulai: 23.26 WITA (7 September)

Gerhana Sebagian Mulai: 00.26 WITA (8 September)