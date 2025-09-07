Umat Hindu Bali Gelar Banyu Pinaruh, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 6 Meter

JPNN.com

Minggu, 07 September 2025 – 06:55 WIB
Umat Hindu Bali menggelar ritual Banyu Pinaruh seusai hari raya Saraswati di Pantai Sanur, Denpasar. Foto: ANTARA/Fikri Yusuf

bali.jpnn.com, DENPASAR - Umat Hindu Bali Minggu hari ini (7/9) serentak melaksanakan ritual Banyu Pinaruh seusai merayakan Hari Raya Saraswati, kemarin (20/5).

Mereka memadati sumber air, seperti danau, sungai hingga pantai untuk melaksanakan ritual Banyu Pinaruh.

Ritual ini untuk memohon anugrah kepada Sang Hyang Saraswati.

Caranya dengan mandi air kumkuman atau air bersih bercampur dengan bunga harum, lalu mohon tirta (air suci) agar bersih lahir batin.

Maknanya setelah ilmu pengetahuan itu turun, saatnya menerima dengan rasa bangga dan sukacita.

Ini pertanda bahwa manusia telah memiliki pengetahuan tentang kesejatian hidup.

Namun, bagi yang melaksanakan ritual Banyu Pinaruh di pantai, mohon waspada.

Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar merilis peringatan dini potensi gelombang tinggi hingga enam meter di perairan selatan Bali.

