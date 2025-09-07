Pangdam Udayana Lantik 422 Bintara Infanteri TNI AD, Pesannya Tegas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memimpin upacara penutupan Pendidikan Pertama Bintara TNI AD TA 2025 di Rindam IX/Udayana, Tabanan, Sabtu (6/9).

Mayjen TNI Piek Budyakto menyampaikan 422 Bintara Infanteri dari Kodam IX/Udayana siap ditempatkan di berbagai satuan jajaran TNI AD.

Para prajurit TNI AD itu dipersiapkan untuk mengisi Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP).

Selain prajurit tempur, mereka juga diharapkan menjadi motor pembangunan, membantu rakyat, serta mendukung program strategis nasional.

Mereka diharapkan menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan, mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta mendukung pembangunan.

“Terus belajar, berlatih, dan menguasai teknik serta taktik yang telah diperoleh demi menjawab tantangan ke depan,” ujar Mayjen TNI Budyakto.

“Jadilah prajurit profesional, rendah hati, disiplin, dan siap melaksanakan amanah negara di satuan masing-masing,” imbuhnya.

Pangdam saat membacakan amanat KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan dedikasi dalam pengabdian kepada bangsa.