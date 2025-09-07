JPNN.com

Cek Jadwal & Lokasi Upacara Piodalan di Bali Minggu (7/9), Lengkap!

Minggu, 07 September 2025 – 06:10 WIB
Ilustrasi Umat Hindu menggelar persembahyangan saat piodalan yang bersamaan dengan Purnama Ketiga dan Banyu Pinaruh. Foto: Kemenko Marves

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (7/9) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Paing Sinta.

Hari ini bertepatan dengan Banyu Pinaruh dan Purnama Ketiga.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Minggu (7/9) saat Redite Paing Sinta: Tersebar di Lombok, Denpasar, Karangasem, Besakih dan Bangli.
