Minggu, 07 September 2025 – 05:51 WIB
Kalender Bali Minggu (7/9): Baik Meramu Obat-obatan, Jangan Mengatapi Rumah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 7 September 2025 bertepatan dengan Redite Paing Sinta. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (7/9) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Paing Sinta.

Hari ini bertepatan dengan Banyu Pinaruh dan Purnama Ketiga.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Minggu 7 September 2025 bertepatan dengan Redite Paing Sinta: Hari baik untuk meramu obat-obatan, jangan mengatapi rumah
