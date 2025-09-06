Menteri Agus Gumiwang Puji Perajin Bali, Koster Rilis Marketplace Balimall

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengunjungi pameran Industri Kecil Menengah (IKM) Bali Bangkit 2025 di Art Center, Denpasar, Sabtu (6/9).

Menteri Agus Gumiwang menyatakan sangat mencintai produk IKM Bali.

Ia beserta sang istri, Loemongga Kartasasmita, bahkan membeli sejumlah produk seperti perhiasan, tas, kain endek Bali, ukiran, lukisan dan kerajinan lokal Bali lainnya.

Menteri Agus Gumiwang menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster beserta jajaran yang konsisten memperhatikan perajin IKM di Bali.

"Saya termasuk orang yang sangat suka dan mencintai produk-produk juga desain dari Bali.

Kebetulan, hari ini saya diundang Pak Gubernur untuk meninjau Pameran IKM Bali Bangkit.

Saya berikan apresiasi komitmen Pak Gubernur dan Dekranasda yang terus menerus memberikan perhatian untuk masyarakat Bali khususnya kepada masyarakat perajin di industri kecil

menengah," kata Menteri Agus Gumiwang kepada awak media di Art Center.