Fadli Zon Bertemu Bupati Tabanan, Sebut Indonesia Negara Superpower Bidang Budaya

Sabtu, 06 September 2025 – 16:00 WIB
Fadli Zon Bertemu Bupati Tabanan, Sebut Indonesia Negara Superpower Bidang Budaya
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon saat mengunjungi Tabanan, Bali, Jumat (5/9). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkab Tabanan

bali.jpnn.com, TABANAN - Menteri Kebudayaan Fadli Zon melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tabanan, Bali, seusai agenda CHANDI 2025 di Kota Denpasar, berakhir.

Menteri Fadli Zon tidak hanya bertemu Bupati Komang Gede Sanjaya dan berbincang banyak hal, tetapi juga menyaksikan pertunjukan seni gamelan lintas usia bertajuk “Dinamika Aura Warisan Budaya”, dipandu oleh Prof I Gusti Nengah Nurata di Gedung Kesenian I Ketut Marya, Jumat (5/9).

Penampilan mencakup tari kebesaran “Jayaning Singasana AUM”, tari Kebyar Duduk ciptaan maestro I Ketut Maria oleh I Putu Gede Raka Anggara Guna.

Fadli Zon juga menyimak pembacaan puisi “Tabanan dalam Untaian Kata dan Rasa” oleh I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi dan I Gusti Putu Bawa (Samar Gantang) di Jero Tengah, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken.

Rombongan Menteri Fadli Zon kemudian beranjak ke Puri Gede Singasana Tabanan bertemu dengan Tjokorda Anglurah Tabanan serta para Penglingsir Puri.

Mereka lalu kembali ke Gedung Kesenian I Ketut Marya, tempat digelarnya Temu Wicara yang dirangkaikan dengan pameran seni rupa memukau.

Penyambutan dilengkapi tabuhan baleganjur yang mengiringi tamu kehormatan, mempertegas semangat budaya yang hidup dan berkembang di Tabanan.

“Suguhan dari pertunjukan yang luar biasa dan menyenangkan karena dilakukan oleh generasi muda.

Menteri Fadli Zon tidak hanya bertemu Bupati Komang Gede Sanjaya dan berbincang banyak hal, tetapi juga menyaksikan pertunjukan seni gamelan lintas usia
