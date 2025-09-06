Bali Dilintasi Gerhana Bulan Total Pekan Ini, Cek Tanggal dan Jamnya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Fenomena alam kembali terjadi pada pekan ini.

Stasiun Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah III Denpasar melaporkan masyarakat Bali bisa menikmati gerhana bulan total, mulai Minggu (7/9) malam hingga Senin (8/9) dini hari.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Denpasar Rully Oktavia Hermawan mengatakan gerhana bulan mulai terlihat pada Minggu, 7 September 2025 pukul 23.26 WITA.

Puncak gerhana bulan total di Bali terjadi pada Senin (8/9) pukul 02.11 WITA.

“Fenomena gerhana bulan total ini berakhir pada Senin, 8 September 2025 pukul 04.56 WITA.

Durasinya sejak gerhana mulai hingga berakhir mencapai lima jam 29 menit dan 48 detik,” ujar Rully Oktavia Hermawan dilansir dari Antara.

Gerhana bulan total terjadi saat posisi matahari-bumi-bulan sejajar dalam satu garis lurus yang membuat bulan masuk ke bayangan inti (umbra) Bumi.

Saat puncak gerhana terjadi, bulan akan terlihat berwarna merah jika langit cerah.