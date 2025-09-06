JPNN.com

Sabtu, 06 September 2025 – 09:20 WIB
Gempa 4,6 SR Guncang Jember Jatim, Getaran Terasa di Bali, BMKG Mengimbau - JPNN.com Bali
Berdasar hasil analisis BMKG, gempa dengan magnitudo 4,6 skala richter (SR) mengguncang Jember, Jawa Timur dan getarannya terasa sampai Kuta Selatan, Badung, Bali. Foto: Instagram @bmkgbali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Masyarakat Bali kembali dikejutkan gempa yang terjadi, Sabtu (6/9) dini hari pukul 00.29 WITA.

Berdasar hasil analisis BMKG, gempa dengan magnitudo 4,6 skala richter (SR) mengguncang Jember, Jawa Timur dan getarannya terasa sampai Kuta Selatan, Badung, Bali.

Episenter gempa terletak pada koordinat 9,81° LS; 113,77° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 178 Km tenggara Jember, Jawa Timur pada kedalaman 50 Km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal.

Gempa ini terjadi akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia," kata Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho dalam keterangan resminya.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa ini memiliki pergerakan naik atau thrust fault.

Berdasar laporan masyarakat, guncangan gempa dirasakan di wilayah Kuta dan Kuta Selatan, Badung, Bali sampai III MMI.

“Sampai saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang diakibatkan gempa ini,” ujar Cahyo Nugroho, Sabtu (6/9).

