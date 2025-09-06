JPNN.com

Sabtu, 06 September 2025 – 07:46 WIB
Upacara Piodalan Pura di Bali saat Saraswati, Sabtu (6/9), Cek Jadwal & Lokasinya! - JPNN.com Bali
Pelajar memercikkan air suci kepada rekannya saat persembahyangan bersama perayaan Hari Saraswati atau hari turunnya ilmu pengetahuan di SD Negeri 1 Sumerta, Denpasar, Bali. Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (6/9) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Umanis Watugunung.

Hari ini bertepatan dengan Saraswati.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Baca Juga:

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Baca Juga:

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Sabtu (6/9) saat Saniscara Umanis Watugunung: Tersebar di Tabanan, Badung, NTB, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat & Belgia
