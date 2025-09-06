JPNN.com

Sabtu, 06 September 2025 – 07:33 WIB
Ini Makna dan Inti Hari Raya Saraswati, Sabtu (6/9): Puncak Pengetahuan - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelajar SD di Denpasar sembahyang bersama saat Hari Raya Saraswati pada Saniscara Umanis Watugunung, Sabtu (6/9). Foto: Antara/Fikri Yusuf

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (6/9) berdasarkan kalender Bali adalah Hari Raya Saraswati yang jatuh tepat pada Saniscara Umanis Watugunung.

Hari ini merupakan pawedalan Sang Hyang Aji Saraswati, yaitu perayaan turunnya ilmu pengetahuan.

Hari ini dilakukan upacara selamatan terhadap semua pustaka, lontar dan kitab, sebagai penghormatan dan puji syukur kehadapan Sang Hyang Aji Saraswati yang telah menurunkan ilmu pengetahuan ke dunia.

Dilansir dari laman PHDI, Sang Hyang Aji Saraswati adalah personifikasi Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasinya sebagai Saraswati yang menguasai ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.

Ilmu pengetahuan dianugerahkan oleh Sang Hyang Widhi Wasa kepada seluruh umat manusia di dunia untuk melenyapkan kebodohan.

Dengan lenyapnya Avidya alias kebodohan, manusia menjadi cerdas dan bijaksana.

Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya itu, keangkuhan seseorang ditekan atau dikendalikan sehingga menjadi lembut dan pemurah.

Jika masing-masing individu dapat menekan egonya, maka akan terciptalah keharmonisan dan keserasian hubungan dalam kehidupan bersama.

