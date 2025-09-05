Menteri Agus Gumiwang & Koster Rilis Program Kredit Padat Karya, Pinjaman Lunak

JPNN.com

Jumat, 05 September 2025 – 19:18 WIB
Gubernur Wayan Koster mendampingi Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat merilis Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (4/9). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mendampingi Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita saat merilis Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (4/9).

Koster menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya program KIPK oleh Kementerian Perindustrian.

Program ini akan membantu pemerintah daerah dan masyarakat Bali.

Khususnya pelaku usaha yang bergerak di sektor IKM dan UMKM.

Menurut Koster, Bali sangat tergantung dari sektor pariwisata.

Terjadinya pandemi Covid 19 membuka kesadaran semua pihak bahwa Bali tidak boleh hanya tergantung dari satu sektor.

“Peran IKM dan UMKM di Bali begitu menonjol khususnya saat terjadi pandemi Covid 19.

Banyak masyarakat yang beralih ke usaha tersebut,” kata Koster.

