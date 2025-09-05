JPNN.com

Jumat, 05 September 2025 – 17:26 WIB
Jumat, 05 September 2025 – 17:26 WIB

Bali Digelontor Dana Infrastruktur Rp 1,54 Triliun, Ini Peruntukannya
Gubernur Bali Wayan Koster bertemu langsung Menteri PU Dody Hanggodo, Selasa (2/9) di Jakarta membahas dana infrastuktur untuk Bali. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar bahagia datang dari Kementerian Pekerjaan Umum yang menggelontorkan anggaran Rp 1.549 triliun untuk Provinsi Bali.

Kabar itu datang setelah Gubernur Bali Wayan Koster bertemu langsung Menteri PU Dody Hanggodo, Selasa (2/9) di Jakarta.

Koster hadir membawa aspirasi dan usulan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di Bali demi mendukung pariwisata.

Hasilnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyetujui sejumlah usulan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Bali termasuk kelanjutan pembangunan shortcut Singaraja-Mengwitani.

"Menteri PU menyetujui usulan anggaran pembangunan infrastruktur strategis di Bali dengan total Rp 1,549 triliun," ujar Gubernur Bali Wayan Koster.

Pertama, anggaran tersebut akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan shortcut Singaraja-Mengwitani dengan anggaran sebesar Rp 773 miliar.

Rp 500 miliar digelontor pada 2025, sementara 2026 sebesar Rp 273 miliar.

Kedua, kata Koster, usulan anggaran baru sebesar Rp 776 miliar untuk pembangunan, gedung parkir kawasan Pura Batur.

