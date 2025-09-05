Pertamina Tambah Pasokan 173 Ribu Tabung LPG 3 Kg di Bali, Mohon tak Panik

bali.jpnn.com, DENPASAR - Umat Muslim di seluruh Indonesia menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh, Jumat hari ini (5/9) yang diikuti libur akhir pekan.

Masyarakat dapat menikmati long weekend selama tiga hari berturut-turut mulai Jumat 5 September hingga Minggu 7 September 2025.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan pasokan energi wilayah Bali, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur panjang ini.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah menyiapkan penyaluran fakultatif lebih dari 67 persen dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 173.600 tabung LPG 3 Kg untuk seluruh wilayah Bali.

Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang Maulid Nabi sehingga masyarakat dapat menikmati long weekend kali ini dengan tenang.

“Stok BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman tercukupi.

Seluruh infrastruktur telah disiagakan.

Pertamina juga tetap standby di lokasi untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG berjalan lancar,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi, Jumat (5/9).