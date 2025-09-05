JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Jumat (5/9): Baik Membuat Pintu Gerbang & Memelihara Ayam Kurungan

Kalender Bali Jumat (5/9): Baik Membuat Pintu Gerbang & Memelihara Ayam Kurungan

Jumat, 05 September 2025 – 07:22 WIB
Kalender Bali Jumat (5/9): Baik Membuat Pintu Gerbang & Memelihara Ayam Kurungan - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 5 September 2025 bertepatan dengan Sukra Kliwon Watugunung. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (5/9) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Kliwon Watugunung.

Hari ini bertepatan dengan Hari Pangredanaan.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Baca Juga:

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Baca Juga:

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Jumat 5 September 2025 bertepatan dengan Sukra Kliwon Watugunung: Hari baik untuk membuat pintu gerbang & memelihara ayam kurungan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Membuat Pintu Gerbang Ayam Kurungan Kalender Bali Jumat 5 September 2025 Hari Baik Kalender Bali Sukra Kliwon Watugunung Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Penyesalan Terbesar Kadek Arel Gagal Bawa Timnas U23 Bekuk Laos, Duh - JPNN.com Bali

    Penyesalan Terbesar Kadek Arel Gagal Bawa Timnas U23 Bekuk Laos, Duh

  2. Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan

  3. Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija - JPNN.com Bali

    Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU