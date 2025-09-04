JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pemkab Karangasem Stop Proyek Neano Resort Bali, Tebing di Lokasi Retak

Pemkab Karangasem Stop Proyek Neano Resort Bali, Tebing di Lokasi Retak

Kamis, 04 September 2025 – 19:16 WIB
Pemkab Karangasem Stop Proyek Neano Resort Bali, Tebing di Lokasi Retak - JPNN.com Bali
Anggota Satpol PP Karangasem saat mengecek lokasi proyek Neano Resort Bali di Banjar Dinas Bugbug Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, beberapa waktu lalu. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKIM) Karangasem akhirnya merilis surat nomor 600.1.15/3292/CK/DPUPRKIM, tertanggal 21 Agustus 2025.

Surat tersebut ditujukan kepada PT Detiga Neano Resort Bali yang membangun akomodasi pariwisata di Banjar Dinas Bugbug Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem.

Surat tersebut ditandatangani Kepala Dinas PUPRKIM Karangasem Ir. Wedasmara.            

Baca Juga:

Surat tersebut juga ditembuskan ke Gubernur Bali, DPRD Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Polda Bali, Ombudsman, hingga seluruh anggota Gema Shanti Desa Bugbug.

Berdasar surat tersebut, Dinas PUPRKIM Karangasem resmi menyetop pembangunan Neano Resort Bali sementara waktu.

Keputusan ini diambil menyusul adanya keretakan tebing di lokasi pembangunan.

Baca Juga:

Pemerintah menilai perlu dilakukan audit teknis menyeluruh oleh Tim Profesi Ahli (TPA) sebelum pembangunan dilanjutkan kembali.

Keputusan tersebut diambil berdasar hasil rapat Forkopimda Karangasem pada Selasa, 19 Agustus 2025 lalu yang dipimpin Bupati I Gusti Putu Parwata.

Dinas PUPRKIM Karangasem resmi menyetop pembangunan Neano Resort sementara waktu karena adanya keretakan tebing di lokasi pembangunan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   pemkab karangasem Dinas PUPRKIM Karangasem Neano Resort Bali PT Detiga Neano Resort Bali Desa Bugbug Gema Shanti Desa Bugbug tebing retak Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Evaluasi Jo Jansen Setelah Bali United Bungkam Perseden, Blak-blakan

  2. Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija - JPNN.com Bali

    Bali United Latih Tanding Melawan Perseden Denpasar, Modal Kontra Persija

  3. Pemain Bali United Era Johnny Jansen Kian Bersemangat, Andhika Wijaya Berpesan - JPNN.com Bali

    Pemain Bali United Era Johnny Jansen Kian Bersemangat, Andhika Wijaya Berpesan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU