21 Korban TPPO KM Awindo 2A di Pelabuhan Benoa Dipulangkan: Terima Kasih!

Kamis, 04 September 2025 – 10:05 WIB
21 Korban TPPO KM Awindo 2A di Pelabuhan Benoa Dipulangkan: Terima Kasih! - JPNN.com Bali
Proses penyerahan 21 korban TPPO KM Awindo 2A dari Polda Bali ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (2/9) lalu.

bali.jpnn.com, DENPASAR - 21 calon anak buah kapal (ABK) KM Awindo 2A yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akhirnya diserahkan Ditreskrimum Polda Bali ke Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Para korban rencananya dipulangkan ke rumahnya masing-masing.

Penyerahan para korban TPPO ini berlangsung, Selasa (2/9) lalu di gedung RPK Polda Bali ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan korban.

Salah satu korban TPPO berinisial JR, mengucapkan terima kasihnya kepada Polda Bali karena berhasil diselamatkan.

“Saya dan 20 korban lainnya mengucapkan terima kasih.

Kami akhirnya bisa selamat dan pulang bertemu keluarga.

Terima kasih telah menyediakan tempat beristirahat dengan baik serta nyaman.

Kami diberikan makan yang cukup dan merasa dilindungi, terima kasih,” ujar JR.

21 calon anak buah kapal (ABK) KM Awindo 2A yang menjadi korban dugaan TPPO diserahkan Polda Bali ke KKP untuk dipulangkan ke rumahnya masing-masing
