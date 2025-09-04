JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Hari Ini: Tabanan & Kawasan Wisata Terdampak

Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Hari Ini: Tabanan & Kawasan Wisata Terdampak

Kamis, 04 September 2025 – 09:57 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik di Bali Hari Ini: Tabanan & Kawasan Wisata Terdampak - JPNN.com Bali
Ilustrasi petugas PT PLN (Persero) memperbaiki jaringan listrik dan memadamkan aliran listrik sementara waktu. Ilustrasi listrik: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Kamis hari ini (4/9) terjadi di sejumlah titik di Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Kamis hari ini (4/9):

 

