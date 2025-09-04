Dubes Georgia Tertarik Buka Konsulat Kehormatan, Puji Warisan Kopi Arak Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duta Besar Georgia untuk Indonesia Tornike Nozadze melakukan kunjungan ke Bali dan bertemu dengan Gubernur Wayan Koster di Jaya Sabha, Denpasar, Rabu (3/9).

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Tornike Nozadze menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan untuk berdialog dengan Pemprov Bali.

“Kami sudah lama menunggu kesempatan bertemu ini.

Banyak masyarakat Georgia yang datang ke Bali, bahkan sejumlah perusahaan Georgia telah berdiri di sini, baik di sektor konstruksi maupun restoran.

Beberapa bulan lalu, dalam forum investasi dan pertemuan bisnis, kerja sama juga sudah mulai terjalin,” ujar Dubes Tornike Nozadze.

Ia juga menyampaikan tantangan yang dihadapi warga Georgia di Bali karena belum ada Konsulat Kehormatan.

“Kami tahu tidak semua kedutaan memiliki Konsulat Kehormatan, tetapi kami memahami pentingnya keberadaan itu.

Beberapa bulan lalu, tercatat lebih dari 300 ribu masyarakat Georgia berada di Bali.