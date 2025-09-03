Koster: Bali Patuh Arahan Mendagri, Tunda Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster memastikan bupati maupun wali kota di Provinsi Bali patuh dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menunda perjalanan dinas ke luar negeri.

Koster mengatakan telah berkoordinasi dengan para kepala daerah di Bali dan semuanya sepakat dengan kebijakan Mendagri Tito Karnavian.

Selasa kemarin (2/9) Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah menunda semua perjalanan dinas ke luar negeri.

Mendagri minta daerah fokus menangani situasi di wilayahnya masing-masing.

Kepala daerah yang hendak melakukan perjalanan harus mengajukan izin kepada Kemendagri.

Jika ada yang nekat, maka izin tersebut dipastikan tak akan keluar.

"Tidak, tidak ada (kepala daerah menolak atau terbebani), itu bagus,” kata Koster dilansir dari Antara.

Koster mengaku sangat setuju dengan kebijakan Mendagri Tito Karnavian.