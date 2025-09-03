Menbud Fadli Zon Buka CHANDI 2025, Wadah Promosi Budaya Nusantara ke Dunia

JPNN.com

Rabu, 03 September 2025 – 13:39 WIB
Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama delegasi 40 negara memulai forum CHANDI 2025 sebagai wadah promosi budaya, di The Meru, Sanur, Denpasar, Rabu (3/9). Foto; ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon secara resmi membuka Forum internasional Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation (CHANDI) 2025 di The Meru, Sanur, Denpasar, Rabu (3/9).

Forum CHANDI 2025 yang berlangsung 3-5 September 2025 diikuti 40 negara.

Melalui CHANDI 2025, Kementerian Kebudayaan berupaya mengenalkan kebudayaan nasional ke tengah peradaban dunia sekaligus wadah promosi budaya.

“Ini bagian dari upaya untuk mempromosikan budaya Nusantara sesuai dengan amanat konstitusi, memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia,” ujar Menbud Fadli Zon dilansir dari Antara.

Di ajang CHANDI 2025, Menbud menargetkan kerja sama budaya sebagai bagian dari mengenalkan budaya nasional, dengan beberapa negara, seperti Singapura, Iran, dan Zimbabwe.

“Ada (kerja sama). Saya sudah menerima kira-kira delapan delegasi sejak kemarin.

Pemerintah akan membuat nota kesepahaman kebudayaan dengan sejumlah negara, kerja sama kebudayaan juga dengan beberapa organisasi,” kata Fadli Zon.

Kementerian Kebudayaan juga mendorong rencana-rencana nominasi bersama UNESCO dengan negara-negara yang memiliki kesamaan tradisi atau dekat dengan Indonesia.

