JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini ForWaras Sentil Isu Rasisme di Tengah Aksi Demo, Masyarakat Berhak Kritis

ForWaras Sentil Isu Rasisme di Tengah Aksi Demo, Masyarakat Berhak Kritis

Rabu, 03 September 2025 – 08:08 WIB
ForWaras Sentil Isu Rasisme di Tengah Aksi Demo, Masyarakat Berhak Kritis - JPNN.com Bali
Aksi Aliansi Bali Tidak Diam yang diinisiasi mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), pelajar, hingga mak-mak ini menyasar Polda Bali, yang ada di Jalan WR Supratman, Denpasar, Sabtu (30/8). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Forum Warga Setara (ForWaras) yang berisi 50 organisasi dan individu angkat bicara setelah terjadi aksi unjuk rasa anarkistis di depan Mapolda dan DPRD Bali, Sabtu (30/8) lalu.

ForWaras mengingatkan masyarakat bahwa isu yang dibawa para demonstran adalah masalah nasional yang dampaknya tidak hanya bagi masyarakat dari daerah, ras, atau KTP tertentu.

Misalnya, salah satunya terkait tuntutan soal tingginya pajak.

Baca Juga:

Menurut Perwakilan ForWaras Ni Putu Candra Dewi di Denpasar, masyarakat Bali sejatinya memiliki kekuatan dan semangat persatuan dalam berjuang saat Perang Puputan.

Namun, pariwisata yang tengah melejit membuat masyarakat Bali nyaman.

“Padahal peluang kesejahteraan dari pariwisata masih bisa lebih terbuka lebar jika keadilan bisa dirasakan masyarakat secara merata,” ujar Ni Putu Candra Dewi dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Oleh karena itu, ForWaras mengajak seluruh masyarakat Indonesia, tetap kritis, tetapi tidak terprovokasi tindakan-tindakan yang pada akhirnya dijadikan kambing hitam.

ForWaras mengajak masyarakat tidak terpengaruh rasisme di tengah aksi demonstrasi.

ForWaras mengingatkan masyarakat bahwa isu yang dibawa para demonstran adalah masalah nasional yang dampaknya tidak hanya bagi masyarakat dari daerah, ras
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   ForWaras demo demonstrasi Rasis rasisme polda bali dprd bali unjuk rasa pariwisata bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi - JPNN.com Bali

    Rekor Madura United Mentereng saat Keok dari Bali United, Manajer Memuji, tetapi

  2. Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Genjot Latihan Skuad Bali United, Waspadai Kekuatan Persija

  3. Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons - JPNN.com Bali

    Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU