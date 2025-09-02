CHANDI 2025: Menbud Fadli Zon Puji Singapura, Dorong Kerja Sama Lanjutan

JPNN.com

Selasa, 02 September 2025 – 21:33 WIB
Menteri Kebudayaan Fadli Zon berdialog dengan Menteri Kebudayaan, Masyarakat, dan Pemuda Republik Singapura David Neo jelang CHANDI 2025 di Denpasar, Bali, Selasa (2/9). Foto: ANTARA/ho-Humas CHANDI 2025

bali.jpnn.com, DENPASAR - Forum internasional Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation (CHANDI) 2025 bergulir di Bali.

Forum ini resmi bergulir pada 3-5 September 2025 di Denpasar.

Forum CHANDI 2025 merupakan pertemuan global pertama di bidang kebudayaan setelah berdirinya Kementerian Kebudayaan.

Forum yang bertujuan untuk menjembatani kearifan lokal, termasuk pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, aksi nyata atas perubahan iklim, dan perdamaian dunia.

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengawali CHANDI 2025 dengan berdialog bersama Menteri Kebudayaan, Masyarakat, dan Pemuda Republik Singapura David Neo.

Menbud Fadli Zon secara terbuka menyampaikan kekaguman Indonesia kepada Singapura yang memiliki perhatian tinggi terhadap seni rupa.

“Republik Singapura memiliki perhatian dalam hal seni, khususnya pengoleksian karya-karya seni rupa kontemporer maupun klasik dari sejumlah perupa Indonesia dari dahulu sampai sekarang.

Karya-karya tersebut bahkan kini ada di National Gallery,” kata Menbud Fadli Zon dilansir dari Antara.

