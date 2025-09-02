JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini SMPN 1 Sukasada Buleleng Jadi Sekolah Rujukan Google, Ahok Terkagum-kagum

SMPN 1 Sukasada Buleleng Jadi Sekolah Rujukan Google, Ahok Terkagum-kagum

Selasa, 02 September 2025 – 16:09 WIB
SMPN 1 Sukasada Buleleng Jadi Sekolah Rujukan Google, Ahok Terkagum-kagum - JPNN.com Bali
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok didampingi Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengunjungi SMPN 1 Sukasada, menjadi satu-satunya sekolah rujukan Google di Bali. Foto: Humas Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Dunia Pendidikan di Kabupaten Buleleng menorehkan prestasi membanggakan.

SMPN 1 Sukasada Buleleng resmi menjadi satu-satunya sekolah rujukan Google di Bali.

Prestasi ini berhasil diraih berkat keberhasilan SMPN 1 Sukasada mengoptimalkan penggunaan Chromebook dan akun belajar dot id sebagai media pembelajaran digital.

Baca Juga:

Keberhasilan SMPN 1 Sukasada meraih prestasi ini mengundang kagum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok datang didampingi Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, anggota DPRD Bali Gede Kusuma Putra serta Country Lead Google for Education Indonesia Olivia Husli Basrin, Selasa (2/9).

“Apa yang dicapai SMPN 1 Sukasada sangat luar biasa.

Baca Juga:

Ini bisa jadi pelopor sekolah rujukan Google satu-satunya di Bali dan Buleleng pada khususnya.

Dengan teknologi, level Pendidikan anak-anak Indonesia bisa mendunia,” kata Ahok dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

SMPN 1 Sukasada Buleleng resmi menjadi satu-satunya sekolah rujukan Google di Bali, prestasi yang membanggakan bagi dunia pendidikan Buleleng
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   SMPN 1 Sukasada google Sekolah Rujukan Google Ahok Basuki Tjahaja Purnama Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra chromebook digital

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons - JPNN.com Bali

    Striker Madura United Mandul, Mati Kutu saat Lawan Bali United, AQ Merespons

  2. Market Value 18 Klub Super League: Persib Ugal-ugalan, Bali United Paling Hemat - JPNN.com Bali

    Market Value 18 Klub Super League: Persib Ugal-ugalan, Bali United Paling Hemat

  3. Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa - JPNN.com Bali

    Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU