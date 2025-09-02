SMPN 1 Sukasada Buleleng Jadi Sekolah Rujukan Google, Ahok Terkagum-kagum
bali.jpnn.com, BULELENG - Dunia Pendidikan di Kabupaten Buleleng menorehkan prestasi membanggakan.
SMPN 1 Sukasada Buleleng resmi menjadi satu-satunya sekolah rujukan Google di Bali.
Prestasi ini berhasil diraih berkat keberhasilan SMPN 1 Sukasada mengoptimalkan penggunaan Chromebook dan akun belajar dot id sebagai media pembelajaran digital.
Keberhasilan SMPN 1 Sukasada meraih prestasi ini mengundang kagum mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ahok datang didampingi Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, anggota DPRD Bali Gede Kusuma Putra serta Country Lead Google for Education Indonesia Olivia Husli Basrin, Selasa (2/9).
“Apa yang dicapai SMPN 1 Sukasada sangat luar biasa.
Ini bisa jadi pelopor sekolah rujukan Google satu-satunya di Bali dan Buleleng pada khususnya.
Dengan teknologi, level Pendidikan anak-anak Indonesia bisa mendunia,” kata Ahok dilansir dari laman Pemkab Buleleng.
