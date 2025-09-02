Polda Bali & Kodam IX/Udayana Patroli Gabungan Skala Besar, Menyasar Objek Vital

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya dan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto memimpin langsung patroli gabungan skala besar di wilayah Bali, Senin (1/9) malam.

Patroli skala besar ini untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Bali tetap kondusif.

Patroli ini melibatkan unsur TNI dan Polri, dengan menyasar sejumlah titik strategis dan kawasan rawan serta objek vital di berbagai wilayah.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Patroli gabungan tersebut diikuti lebih dari 100 prajurit TNI dan Polri.

Keduanya memimpin patroli dimulai dari Makodam IX/Udayana, dilanjutkan menuju Mapolda Bali, Kantor DPRD Bali, Polsek Denpasar Timur (Renon), dan berakhir kembali di Mapolda Bali.

Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya menegaskan komitmen jajaran kepolisian untuk terus bersinergi dengan TNI dalam menjaga Pulau Dewata tetap aman dan damai.

“Kami bersama Pangdam IX/Udayana sepakat bahwa keamanan Bali adalah tanggung jawab bersama.