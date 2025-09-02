JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini PBB P2 Gianyar 0 Persen, Sektor Usaha Naik 700 Persen, Sebegini Targetnya

PBB P2 Gianyar 0 Persen, Sektor Usaha Naik 700 Persen, Sebegini Targetnya

Selasa, 02 September 2025 – 06:29 WIB
PBB P2 Gianyar 0 Persen, Sektor Usaha Naik 700 Persen, Sebegini Targetnya - JPNN.com Bali
Ilustrasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bupati Gianyar Made Mahayastra bikin aturan baru terkait tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

Politikus PDI Perjuangan memerintahkan Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama mengebut pembuatan aturan tarif PBB P2 khusus tanah pertanian dan rumah tinggal sebesar nol persen pada 2026.

Namun, untuk PBB P2 terjadi peningkatan sangat signifikan menjadi 700 persen.

Baca Juga:

“Itu tugas pertama saya dari bupati,” kata Sekda I Gusti Bagus Adi Widya Utama dilansir dari Antara.

Sekda mengatakan akan segera berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mewujudkan program tersebut.

“Rancangan kebijakan PBB P2 untuk pertanian dan rumah tinggal pada 2026 itu menjadi salah satu agenda prioritas saya sebagai sekda,” ujarnya.

Baca Juga:

Pemkab Gianyar memasang target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB naik dari Rp 18 miliar menjadi Rp 30 miliar.

Ke depan target tersebut naik menjadi sekitar Rp 80 miliar.

Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama mengebut pembuatan aturan tarif PBB P2 khusus tanah pertanian dan rumah tinggal sebesar nol persen pada 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pajak PBB pajak bumi dan bangunan pajak bumi dan bangunan perkotaan serta perdesaan PBB-P2 pajak pbb-p2 pemkab gianyar bupati mahayastra Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa - JPNN.com Bali

    Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa

  2. Rekor Persija Mengerikan, Tim Paling Produktif, Bali United Wajib Waspada - JPNN.com Bali

    Rekor Persija Mengerikan, Tim Paling Produktif, Bali United Wajib Waspada

  3. 5 Fakta Menarik Bali United Bungkam Madura United: Blunder Ferrari, Debut Apik Jordy - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Bali United Bungkam Madura United: Blunder Ferrari, Debut Apik Jordy

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU