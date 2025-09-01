JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini BATIC 2025 Makin Impresif, Forum Memperkuat Ekosistem Digital Regional

BATIC 2025 Makin Impresif, Forum Memperkuat Ekosistem Digital Regional

Senin, 01 September 2025 – 21:48 WIB
BATIC 2025 Makin Impresif, Forum Memperkuat Ekosistem Digital Regional - JPNN.com Bali
CEO Telin Budi Satria Dharma Purba, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, dan Managing Director Danantara Setyanto Hantoro saat acara pembukaan Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2025. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2025 menghadirkan ratusan pemimpin telekomunikasi global dan regional, pembuat kebijakan, serta inovator industri di bawah tema besar “Igniting Tomorrow’s Digital Evolution”.

Acara dibuka oleh Managing Director Danantara Setyanto Hantoro, bersama Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Dian Siswarini dan CEO Telin Budi Satria Dharma Purba di Mangupura Hall, Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort, Nusa Dua.

Acara juga dihadiri Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin, jajaran Direksi Telkom lainnya.

Baca Juga:

Setyanto Hantoro mengungkapkan komitmen Danantara untuk menjadikan Indonesia pusat data regional, sekaligus mengintegrasikan teknologi seperti AI, cloud, bioteknologi, dan energi hijau dalam setiap investasi.

Setyanto Hantoro menyampaikan bahwa Danantara tidak hanya memobilisasi modal, tetapi juga membangun kemitraan global, transfer teknologi, dan eksekusi yang disiplin untuk mendorong daya saing, ketangguhan, serta kemakmuran jangka panjang.

Danantara juga mengajak investor global turut serta membentuk masa depan Indonesia.

Baca Juga:

Dirut PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Dian Siswarini menegaskan penyelenggaraan BATIC 2025 sebagai forum strategis untuk membangun kolaborasi strategis lintas sektor.

“BATIC lebih dari sekadar konferensi, forum ini adalah platform untuk aksi kolektif.

Dirut Telkom Dian Siswarini menegaskan penyelenggaraan BATIC 2025 sebagai forum strategis untuk membangun kolaborasi strategis lintas sektor
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   BATIC 2025 Ekosistem Digital Telkom Danantara Telin Indonesia Cable Express

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa - JPNN.com Bali

    Suasana Magis Stadion Kapten Dipta Bikin Mirza Mustafic Merinding, Luar Biasa

  2. Rekor Persija Mengerikan, Tim Paling Produktif, Bali United Wajib Waspada - JPNN.com Bali

    Rekor Persija Mengerikan, Tim Paling Produktif, Bali United Wajib Waspada

  3. 5 Fakta Menarik Bali United Bungkam Madura United: Blunder Ferrari, Debut Apik Jordy - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Bali United Bungkam Madura United: Blunder Ferrari, Debut Apik Jordy

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU