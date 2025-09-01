HMI Cabang Singaraja Respons Isu Aksi 1 September, Pilih Jalan Damai

bali.jpnn.com, BULELENG - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singaraja menegaskan bahwa informasi yang beredar di masyarakat terkait rencana aksi pada 1 September 2025 dengan titik kumpul di GOR Buana Patra tidak benar.

HMI Cabang Singaraja bersama Cipayung Plus yang terdiri PMII dan IMM Cabang Buleleng memilih audiensi dengan DPRD Buleleng.

Audiensi pada Senin (1/9) siang dihadiri langsung Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya dan Kapolres AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi.

Dalam pertemuan itu, Cipayung Plus Buleleng menyampaikan lima tuntutan.

Di antaranya menuntut seadil-adilnya dalam kasus Affan Kurniawan, tinjauan ulang tunjangan DPR, revisi UU TNI dan Polri, mendesak pengesahan UU Perampasan Aset, perbaikan pengembangan pendidikan dan infrastruktur.

Cipayung Plus Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kondusifitas daerah serta memberikan kontribusi nyata demi terwujudnya Buleleng yang lebih baik.

Aspirasi yang disampaikan menyentuh sejumlah isu strategis, di antaranya perbaikan sektor pendidikan dan peningkatan infrastruktur.

DPRD Buleleng menyambut baik penyampaian aspirasi tersebut.