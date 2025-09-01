JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Penanganan Sampah di Bali Butuh Penanganan Kolektif, Nuanu Berbagi Mesin

Penanganan Sampah di Bali Butuh Penanganan Kolektif, Nuanu Berbagi Mesin

Senin, 01 September 2025 – 15:43 WIB
Penanganan Sampah di Bali Butuh Penanganan Kolektif, Nuanu Berbagi Mesin - JPNN.com Bali
Head of Environment Nuanu Creative City I Gede Nyoman Agastya Yatra didampingi Kepala Pusat PPLH Bali Nusra Ni Nyoman Santi menyerahkan bantuan mesin press dan pencacah plastik kepada Perbekel Belalang, Kediri, Tabanan, I Made Mustika, Senin (1/9). Foto: Ali Mustofa/JPNN

bali.jpnn.com, TABANAN - Nuanu Creative City bersama Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) Kementerian Lingkungan Hidup menyerahkan bantuan mesin press dan pencacah plastik kepada masyarakat Desa Belalang, Kediri, Tabanan, Senin (1/9).

Pemberian bantuan ini menjadi bentuk nyata Nuanu mendukung dalam meningkatkan pengelolaan sampah plastik secara berkelanjutan di Bali.

Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan.

Baca Juga:

Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Ni Nyoman Santi mengatakan pengelolaan sampah membutuhkan upaya kolektif.

Menurutnya, penanganan sampah tidak bisa dibebankan semuanya kepada pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha.

“Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga:

Dengan dukungan sarana dan kolaborasi lintas pihak, bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang,” ujar Ni Nyoman Santi.

Bali sendiri memproduksi sampah sebanyak 3.500 ton per hari, sementara Kabupaten Tabanan mencapai kurang lebih 250 ton.

Nuanu Creative City menyerahkan bantuan mesin press dan pencacah plastik kepada masyarakat Desa Belalang, Kediri, Tabanan, Senin (1/9)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Nuanu Nuanu Creative City Mesin Cacah Plastik Mesin Press sampah pengolahan sampah TPA Desa Belalang TPS3ER Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali Nusra

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Menarik Bali United Bungkam Madura United: Blunder Ferrari, Debut Apik Jordy - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Bali United Bungkam Madura United: Blunder Ferrari, Debut Apik Jordy

  2. Jo Jansen Ungkap Alasan Penalti Dieksekusi Mirza Mustafic Bukan Boris Kopitovic - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Ungkap Alasan Penalti Dieksekusi Mirza Mustafic Bukan Boris Kopitovic

  3. Mirza Mustafic Senang Cetak Gol Perdana, Ini Targetnya Bareng Bali United - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Senang Cetak Gol Perdana, Ini Targetnya Bareng Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU