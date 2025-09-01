Penanganan Sampah di Bali Butuh Penanganan Kolektif, Nuanu Berbagi Mesin

bali.jpnn.com, TABANAN - Nuanu Creative City bersama Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) Kementerian Lingkungan Hidup menyerahkan bantuan mesin press dan pencacah plastik kepada masyarakat Desa Belalang, Kediri, Tabanan, Senin (1/9).

Pemberian bantuan ini menjadi bentuk nyata Nuanu mendukung dalam meningkatkan pengelolaan sampah plastik secara berkelanjutan di Bali.

Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan.

Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara Ni Nyoman Santi mengatakan pengelolaan sampah membutuhkan upaya kolektif.

Menurutnya, penanganan sampah tidak bisa dibebankan semuanya kepada pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha.

“Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.

Dengan dukungan sarana dan kolaborasi lintas pihak, bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang,” ujar Ni Nyoman Santi.

Bali sendiri memproduksi sampah sebanyak 3.500 ton per hari, sementara Kabupaten Tabanan mencapai kurang lebih 250 ton.