Mawatu Groundbreaking Cinema XXI Labuan Bajo, Bioskop Pertama di Flores

Senin, 01 September 2025 – 14:55 WIB
Mawatu, pusat kota terpadu sekaligus destinasi gaya hidup yang dikembangkan Vasanta Group melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking Cinema XXI, bioskop pertama di Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (30/8) lalu. Foto: Mawatu for JPNN

Mawatu, pusat kota terpadu sekaligus destinasi gaya hidup yang dikembangkan Vasanta Group melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking Cinema XXI, bioskop pertama di Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (30/8) lalu.

Acara ini dihadiri jajaran Forkopimda, pelaku usaha lokal, dan perwakilan komunitas setempat.

Rangkaian kegiatan dimeriahkan dengan pertunjukan budaya khas Manggarai seperti Tari Tiba Meka, Tari Caci, serta ritual adat Tuduk Manuk.

Tuduk Manuk adalah tradisi doa dan syukur melalui persembahan ayam jantan putih sebagai simbol restu dan harapan agar pembangunan membawa kebaikan bagi semua.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat, kami sangat mengapresiasi kerja sama Vasanta Group dan Cinema XXI yang menghadirkan bioskop pertama di Flores.

Kehadiran fasilitas ini menjawab kerinduan warga dan sekaligus menjadi simbol kemajuan Labuan Bajo,” kata Wakil Bupati Manggarai Barat dokter Yulianus Weng dalam siaran persnya yang diterima redaksi.

“Kami siap mendukung penuh pembangunan proyek ini.

Menonton bioskop kini tidak perlu jauh-jauh lagi, Labuan Bajo sudah punya sendiri,” imbuhnya.

Mawatu, melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking Cinema XXI, bioskop pertama di Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (30/8) lalu.
