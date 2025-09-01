Pecalang Unjuk Gigi, Siap Sekala Niskala Kawal Bali dari Aksi Demo Anarkis

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ribuan pecalang, petugas adat dan budaya Bali, unjuk gigi.

Mereka menghadiri Gelar Agung Pecalang Bali di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Senin (1/9).

Belasan ribu petugas keamanan adat ini menghadiri apel yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster.

Koster didampingi jajaran Forkopimda hadir langsung di tengah tengah belasan ribu pecalang dari sembilan kabupaten dan kota di Bali.

Selama apel, mereka memekikkan yel-yel mendukung dan menyemangati pecalang Bali untuk bersama -sama menjaga Gumi Bali aman, damai dan tentram.

Mereka tak ingin Bali dihancurkan ulah pelaku anarkis seperti yang terjadi pada aksi unjuk rasa, Sabtu (30/8) lalu di depan mapolda dan DPRD Bali.

“Pecalang Bali, Bali Aman, Bali Aman, Bali Aman, Merdeka”, pekik Gubernur yang diikuti seluruh pecalang.

Dalam Gelar Agung Pecalang Bali yang juga dihadiri Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Pecalang Bali menyampaikan pernyataan sikap.