JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Pecalang Unjuk Gigi, Siap Sekala Niskala Kawal Bali dari Aksi Demo Anarkis

Pecalang Unjuk Gigi, Siap Sekala Niskala Kawal Bali dari Aksi Demo Anarkis

Senin, 01 September 2025 – 14:31 WIB
Pecalang Unjuk Gigi, Siap Sekala Niskala Kawal Bali dari Aksi Demo Anarkis - JPNN.com Bali
Ribuan pecalang, petugas adat dan budaya Bali, unjuk gigi, menghadiri Gelar Agung Pecalang Bali di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Senin (1/9). Mereka turun gunung mengantisipasi demo anarkis di Bali. Foto; Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ribuan pecalang, petugas adat dan budaya Bali, unjuk gigi.

Mereka menghadiri Gelar Agung Pecalang Bali di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Senin (1/9).

Belasan ribu petugas keamanan adat ini menghadiri apel yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster.

Baca Juga:

Koster didampingi jajaran Forkopimda hadir langsung di tengah tengah belasan ribu pecalang dari sembilan kabupaten dan kota di Bali.

Selama apel, mereka memekikkan yel-yel mendukung dan menyemangati pecalang Bali untuk bersama -sama menjaga Gumi Bali aman, damai dan tentram.

Mereka tak ingin Bali dihancurkan ulah pelaku anarkis seperti yang terjadi pada aksi unjuk rasa, Sabtu (30/8) lalu di depan mapolda dan DPRD Bali.

Baca Juga:

“Pecalang Bali, Bali Aman, Bali Aman, Bali Aman, Merdeka”, pekik Gubernur yang diikuti seluruh pecalang.

Dalam Gelar Agung Pecalang Bali yang juga dihadiri Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Pecalang Bali menyampaikan pernyataan sikap.

Ribuan pecalang, petugas adat dan budaya Bali, unjuk gigi. Mereka menghadiri Gelar Agung Pecalang Bali di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Senin (1/9).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pecalang Bali Pecalang Bali Gelar Agung Pecalang Bali demo demonstrasi unjuk rasa sekala niskala demo anarkis Koster

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 5 Fakta Menarik Bali United Bungkam Madura United: Blunder Ferrari, Debut Apik Jordy - JPNN.com Bali

    5 Fakta Menarik Bali United Bungkam Madura United: Blunder Ferrari, Debut Apik Jordy

  2. Jo Jansen Ungkap Alasan Penalti Dieksekusi Mirza Mustafic Bukan Boris Kopitovic - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Ungkap Alasan Penalti Dieksekusi Mirza Mustafic Bukan Boris Kopitovic

  3. Mirza Mustafic Senang Cetak Gol Perdana, Ini Targetnya Bareng Bali United - JPNN.com Bali

    Mirza Mustafic Senang Cetak Gol Perdana, Ini Targetnya Bareng Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU