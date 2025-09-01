JPNN.com

Jadwal Rahinan Umat Hindu Bali September 2025: Hari Raya Saraswati & Pagerwesi

Senin, 01 September 2025 – 05:49 WIB
Jadwal Rahinan Umat Hindu Bali September 2025: Hari Raya Saraswati & Pagerwesi - JPNN.com Bali
Ilustrasi Umat Hindu menggelar persembahyangan bersama saat rahinan. Foto: Kemenko Marves

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rerahinan bagi umat Hindu di Bali merupakan peringatan hari-hari suci.

Rerahinan berasal dari kata rai yang berarti puncaknya hari, atau hari-hari yang dipandang penting dan suci.

Oleh karena pada hari-hari suci itulah kekuatan spiritual akan mengalir lebih besar dan deras yang merupakan kekuatan suci yang mengalir dari Ida Sanghyang Widhi Wasa.

Rerahinan itu diperingati atas dasar nilai moral spiritual dan tingkat kesadaran manusia atau umat itu sendiri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Selama bulan September 2025, ada 18 kali rerahinan yang digelar umat Hindu di Bali dengan melakukan persembahyangan di merajan maupun sanggahnya masing-masing.

Berikut jadwal rerahinan umat Hindu Bali pada bulan September 2025:

Umat Hindu Bali selama bulan Agustus 2025 menggelar rerahinan 18 tujuh kali. Jadwal rerahinan umat Hindu, ada Hari Raya Saraswati & Pagerwesi
